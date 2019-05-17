Прямой эфир

Полпред Порошенко допустила возможность роспуска Верховной рады

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель действующего президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко, выступая 17 мая в Верховной раде, заявила, что избранный президент страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент.

Куда ушел: что ждет Порошенко после поражения на выборах
Окажется ли президент Украины за решеткой

«В 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиции в раде. Означает ли это, что Зеленский может всё равно распустить парламент? Да, это означает», — цитирует Луценко «РИА Новости».

Она добавила, что партия «Народный фронт» имела полное право выйти из коалиции, тем самым спровоцировав ее распад и заблокировав возможность роспуска парламента.

Что касается фракции «Блок Петра Порошенко», то ее представители заявили, что уйдут в «конструктивную оппозицию», если Зеленский пойдет против ее курса.

Ранее 17 мая советник Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что избранный президент будет инициировать роспуск Верховной рады, когда вступит в должность. Он подчеркнул, что поводы для роспуска парламента у Зеленского найдутся.

Комментируя планы избранного президента, спикер рады Андрей Парубий отметил, что оснований для роспуска парламента нет, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

16 мая Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали цель блокировавших роспуск рады депутатов
У Зеленского и Верховной рады возникли первые разногласия

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017