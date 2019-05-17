Полпред Порошенко допустила возможность роспуска Верховной рады

Представитель действующего президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко, выступая 17 мая в Верховной раде, заявила, что избранный президент страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент.

«В 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиции в раде. Означает ли это, что Зеленский может всё равно распустить парламент? Да, это означает», — цитирует Луценко «РИА Новости».

Она добавила, что партия «Народный фронт» имела полное право выйти из коалиции, тем самым спровоцировав ее распад и заблокировав возможность роспуска парламента.

Что касается фракции «Блок Петра Порошенко», то ее представители заявили, что уйдут в «конструктивную оппозицию», если Зеленский пойдет против ее курса.

Ранее 17 мая советник Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что избранный президент будет инициировать роспуск Верховной рады, когда вступит в должность. Он подчеркнул, что поводы для роспуска парламента у Зеленского найдутся.

Комментируя планы избранного президента, спикер рады Андрей Парубий отметил, что оснований для роспуска парламента нет, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

16 мая Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.