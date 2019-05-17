В Госдуме назвали цель блокировавших роспуск рады депутатов

Верховная рада постарается испортить имидж новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и поставить его в зависимость от своих решений, полагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее в пятницу, 17 мая, украинская партия «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию. Фракция таким образом спровоцировала распад коалиции и фактически блокировала возможность роспуска парламента, который планировал совершить Зеленский.

После выхода фракции из коалиции рада получает 30 дней на формирование новой. Глава государства формально может распустить ее только после этого. При этом по закону распустить парламент возможно не более чем за полгода до плановых выборов 27 ноября — то есть до 27 мая.

«Задача всех этих парламентариев, чтобы к сентябрю этого года Зеленский стоял одинокий, без сторонников, с разгромленным вдребезги имиджем и в итоге стал ручным клоуном для депутатского корпуса», — сказал Бальбек «Известиям» в пятницу, 17 мая.

По его мнению, новоизбранный глава государства проявил политическую неопытность, распространив информацию о роспуске рады до того, как вступил в должность.

Тем сам он позволил депутатам выполнить хитрый маневр, чтобы остаться у власти.

«До осени еще столько времени, можно еще столько мерзостей сделать русскоязычному населению страны, а заодно и заблокировать решения президента, касающиеся урегулирования ситуации с Крымом и Донбассом, если, конечно, такие будут», — заключил парламентарий.

17 мая Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новый глава государства инициирует роспуск рады, но «готов помочь напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше».

16 мая рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.