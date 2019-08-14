В ООН подсчитали находящихся в трудовом рабстве детей

Более 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве. Это почти 10% от общего числа детей, отмечается в исследовании спецдокладчика ООН по вопросу о современных формах рабства Урмилы Бхоолы, распространенном в среду, 14 августа.

Принудительным трудом (разрешенная работа в исследовании не учитывалась) в мире занимаются 152 млн несовершеннолетних — 88 млн мальчиков и 64 млн девочек, передает ТАСС.

В наименее развитых странах примерно четверть детей от пяти до 17 лет занимается трудом, который считается вредным для здоровья и развития.

Проблема детского трудового рабства наиболее распространена в Африке, отмечается в докладе. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают первое место по детским бракам, которые приводят к подневольному труду в домашнем хозяйстве и сексуальной эксплуатации.

В феврале 2019 года в Австралии было выявлено более 100 случаев детских браков. В некоторых случаях замуж выдавали шестилетних девочек. Многие браки заключались с иностранцами. Эксперты полагают, что обнаруженные случаи — только вершина айсберга, а в реальности их намного больше.