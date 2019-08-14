Прямой эфир

В ООН подсчитали находящихся в трудовом рабстве детей

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве. Это почти 10% от общего числа детей, отмечается в исследовании спецдокладчика ООН по вопросу о современных формах рабства Урмилы Бхоолы, распространенном в среду, 14 августа.

«Жертвы современного рабства — 25 млн человек»
Спецпредставитель ОБСЕ Мадина Джарбусынова — о вовлечении детей в преступный бизнес и активизации террористов в работорговле

Принудительным трудом (разрешенная работа в исследовании не учитывалась) в мире занимаются 152 млн несовершеннолетних — 88 млн мальчиков и 64 млн девочек, передает ТАСС.

В наименее развитых странах примерно четверть детей от пяти до 17 лет занимается трудом, который считается вредным для здоровья и развития.

Проблема детского трудового рабства наиболее распространена в Африке, отмечается в докладе. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона занимают первое место по детским бракам, которые приводят к подневольному труду в домашнем хозяйстве и сексуальной эксплуатации.

В феврале 2019 года в Австралии было выявлено более 100 случаев детских браков. В некоторых случаях замуж выдавали шестилетних девочек. Многие браки заключались с иностранцами. Эксперты полагают, что обнаруженные случаи — только вершина айсберга, а в реальности их намного больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Торговавшую украинками банду обезвредили в Испании
Вылечат с трудом: как в частных центрах реабилитации узаконили рабство
«Клиники», подобные той, где умирал актер Дмитрий Марьянов, продолжают безнаказанно вести свой бизнес

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019