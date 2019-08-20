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Помпео признал наращивание ИГ сил в некоторых районах Сирии и Ирака

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Фото: REUTERS/Pol US Dip
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Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что террористическая группировка ИГ (запрещена в России) наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака. Об этом он заявил во вторник, 20 августа, в интервью телекомпании CBS.

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«Есть некоторые места, где ИГ сегодня сильнее, чем они были три или четыре года назад, однако «халифата» больше нет, и мы сделали так, чтобы им было намного сложнее осуществлять нападения в других странах», — сказал он, отвечая на вопрос о том, набирает ли, по его мнению, группировка силу.

Ранее, 19 августа, газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке сообщила о том, что ИГ восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в регионе. По данным издания, террористы якобы проводят набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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