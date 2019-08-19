Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов

Cирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сирийский военный источник с места событий.

«Сирийская армия перекрыла международную трассу Дамаск – Алеппо к северу от Хан-Шейхуна», — сказал собеседник агентства.

Ранее 19 августа сообщалось, что сирийские войска атаковали турецкий военный конвой в провинции Идлиб. В сирийском МИДе заявили, что турецкие военные, выдвинувшиеся в сторону города Хан-Шейхун, действуют в интересах боевиков.

Также сообщалось, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна и окружили сам город, контролируемый боевиками.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.