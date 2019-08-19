СМИ сообщили об обстреле сирийскими войсками турецкого военного конвоя

В провинции Идлиб сирийские войска обстреляли колонну бронетехники турецкой армии. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает DHA.

По данным агентства, атака была совершена во время переброски турецких войск от одного наблюдательного поста к другому для его усиления. Во избежание потерь колонна остановилась, турецкое командование направило в район беспилотники.

Военный источник «Федерального агентства новостей» в Сирии сообщил, что Турция перебрасывает в Идлиб и Хаму конвои тяжелой техники и подкрепления в помощь джихадистам.

МИД Сирии рассматривает действия турецкой стороны как помощь террористам из запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра», передает Aljazeera со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 19 августа сирийский МИД сообщил, что турецкие бронетранспортеры выдвинулись в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Также в понедельник стало известно, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна.

10 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.