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Эксперт оценил вероятность прямых столкновений армий Сирии и Турции

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Фото: Global Look Press/Stringer
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Полномасштабные военные действия между сирийской и турецкой армиями маловероятны, не смотря на эпизодические обстрелы, рассказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

Ранее 19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия.

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Как пишет ТАСС, колонна бронетехники турецкой армии подверглась обстрелу со стороны сирийских войск в провинции Идлиб.

«Вряд ли они (полномасштабные столкновения армий Турции и Сирии. — Ред.) могут случиться, потому что это поставит Москву в неудобное положение. Турция — партнер Москвы по Сирийскому процессу», — отметил политолог.

При этом эксперт напомнил, что существует риск эскалации в Сирии к востоку от Евфрата, где Турция угрожает начать военную операцию против сил самообороны сирийских курдов.

«Турки до сих пор не достигли соглашение с американцами по поводу курдов. До сих пор ведутся переговоры», — сказал Хлебников.

И усиление влияния Турции на севере Сирии должно стать разменной монетой в ходе договоров с Россией, чтобы Москва не мешала Турции договариваться с американцами по поводу курдов, подчеркнул эксперт.

«У Турции есть влияние на вооруженные группы на территории провинции Идлиб, где сирийская армия продолжает наступление в попытке взять под свой контроль трассы М-4 и М-5», — заключил политолог.

10 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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