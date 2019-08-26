Лавров оценил действия ВС Сирии против террористов в Хан-Шейхуне

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия правительственных войск Сирии, которые ликвидировали террористический очаг в Хан-Шейхуне, легитимны. Об этом он сказал в понедельник, 26 августа, на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, в Сирии не было договоренностей о том, что власти не должны предпринимать ответных действий в отношении террористических структур, ведущих огонь.

«Поэтому когда сирийская армия ликвидировала вот этот очаг в Хан-Шейхуне, это было сделано совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом безопасности ООН по сирийскому урегулированию», — цитирует министра «РИА Новости».

22 августа правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, там начали зачистку и разминирование.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.