Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

«Террористы продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты. Убеждены, зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков, а тем более плацдармом для совершения новых нападений», — цитирует российского лидера ТАСС во вторник, 27 августа.

По словам Путина, они с Эрдоганом нашли понимание в том, как нормализовать обстановку как в Идлибе, так и в Сирии в целом. Он отдельно подчеркнул, что Россия и Турция исходят из незыблемости сохранения суверенитета, что означает, что нельзя допустить того, чтобы территория Сирии была разделена на зоны влияния.

23 августа во время телефонного разговора с Путиным Эрдоган предупредил, что бои в сирийской провинции Идлиб угрожают безопасности его страны. Он отметил, что действия сирийских военных нарушают договоренности по деэскалации конфликта в регионе.

22 августа правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, там начали зачистку и разминирование.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой.

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.