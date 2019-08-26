Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на встрече в Москве ситуацию на Украине и в Сирии. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, акцент будет сделан на сирийских делах. Ситуация в Идлибе продолжает оставаться весьма и весьма напряженной», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин с пониманием относится к озабоченности турецких коллег в связи с обстановкой в Идлибе. В то же время российский президент испытывает озабоченность в связи с активизацией террористической деятельности в этой сирийской провинции.

«Именно для обсуждения этой непростой ситуации президенты и условились провести встречу в Москве, которая состоится завтра», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россию и Турцию связывают развитые торгово-экономические отношения.

«Реализуются большие сделки в плане ВТС, поставки С-400 продолжаются. Все это, конечно, является очень прочной основой для взаимодействия и в политической области», — отметил он.

23 августа Эрдоган предупредил, что действия правительственных войск Сирии в провинции Идлиб угрожают безопасности его страны. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с Путиным.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла город Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой.

4 августа Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию на севере Сирии и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.