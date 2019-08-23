Эрдоган заявил об угрозе безопасности Турции из-за боев в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что бои в сирийской провинции Идлиб угрожают безопасности его страны. Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 23 августа.

Как сообщает турецкое издание Daily Sabah, Эрдоган в разговоре с российским лидером отметил, что действия сирийских военных в Идлибе усугубляют гуманитарный кризис в стране и нарушают договоренности по деэскалации конфликта в регионе.

Тем временем в пресс-службе Кремля сообщили, что президенты России и Турции договорились активизировать усилия для ликвидации террористической угрозы, исходящей из Идлиба.

В пресс-службе отметили, что Путин и Эрдоган также обсудили двусторонние отношения и события в Ливии.

22 августа правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, там начали зачистку и разминирование.

19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила сирийскую границу. Сирийская армия, в свою очередь, взяла Хан-Шейхун под огневой контроль. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.