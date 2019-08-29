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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии

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Фото: Global Look Press/Alexandros Michailidis
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Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили последние события в Сирии. Об этом в четверг, 28 августа, сообщило агентство Anadolu.

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По его информации, главы государств достигли согласия по вопросам защиты гражданского населения в северо-западной провинции Идлиб. Эрдоган и Трамп, передает ТАСС, договорились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить возвращения гуманитарного кризиса.

Кроме того, как отмечается, лидеры обсудили вопросы отношений между двумя странами.

Накануне, 27 августа, сообщалось, что Эрдоган провел беседу с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США. Территория, о которой идет речь, контролируется поддерживаемыми США курдскими отрядами самообороны, которых Анкара считает террористами.

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