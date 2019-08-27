Зампостпреда РФ при ООН назвал число действующих в Сирии боевиков ИГ

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что на территории Сирии на сегодняшний день действуют около 3 тыс. членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и их соратников. Об этом Кузьмин рассказал во вторник, 27 августа, в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

«На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек. Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 27 августа, президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Глава РФ отметил, что террористы продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты.

По словам Путина, они с Эрдоганом нашли понимание в том, как нормализовать обстановку как в Идлибе, так и в Сирии в целом. Он отдельно подчеркнул, что Россия и Турция исходят из незыблемости сохранения суверенитета, что означает, что нельзя допустить того, чтобы территория Сирии была разделена на зоны влияния.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.