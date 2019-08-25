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Появилось видео авиаудара Израиля по территории Сирии

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Фото: TASS/imago/Xinhua
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Момент авиаудара израильских ВВС по иранским объектам в Сирии попал на видео.

На кадрах видно, как вблизи Дамаска пролетает ракета. Сирийские ПВО, по данным СМИ, сбили большинство снарядов до того, как они достигли цели.

Удар был нанесен вечером 24 августа. Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба.

«Мы атаковали объекты инфраструктуры, но там вероятны человеческие потери. Мы знаем, что там находился личный состав», — цитирует официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса «РИА Новости».

По его словам, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников.

Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «решительно отвечать на иранскую агрессию».

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