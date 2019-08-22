Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун

Город Хан-Шейхун заняли войска сирийской армии. На улицах проводятся разминирование и зачистка. В селе Суран открыт гуманитарный коридор для мирных жителей. 2 августа в провинции Идлиб вступил в силу «режим прекращения огня». Боевые действия были приостановлены до выполнения боевиками требований. Тяжелое вооружение должно было покинуть демилитаризованную зону. 5 августа после невыполнения условий сирийская армия начала наступление.