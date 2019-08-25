Израиль взял ответственность за ракетную атаку на Сирию

Ракетный удар 24 августа по территории Сирии нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили израильские военные.

Согласно их заявлению, атака была совершена на иранские военные объекты. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников.

«Мы сорвали планы атаки на израильские цели со стороны иранских сил «Аль-Кудс» (Корпус стражей исламской революции )», — цитирует ТАСС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В 23:20 сирийское гостелевидение Ikhbariya сообщило, что ПВО страны отражает ракетные удары.

Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска, пишет «РИА Новости».

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействию иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР.

2 июня Израиль дважды атаковал Сирию. Утром удар был нанесен по военным объектам и системам ПВО республики. Погибли семеро сирийских военных. Вечером ракетная атака была осуществлена по военному аэродрому T4 в провинции Хомс. Погиб один военнослужащий, несколько получили ранения.