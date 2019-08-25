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Израиль взял ответственность за ракетную атаку на Сирию

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Фото: TASS/Zuma
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Ракетный удар 24 августа по территории Сирии нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщили израильские военные.

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Согласно их заявлению, атака была совершена на иранские военные объекты. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников.

«Мы сорвали планы атаки на израильские цели со стороны иранских сил «Аль-Кудс» (Корпус стражей исламской революции )», — цитирует ТАСС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В 23:20 сирийское гостелевидение Ikhbariya сообщило, что ПВО страны отражает ракетные удары.

Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска, пишет «РИА Новости».

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействию иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР.

2 июня Израиль дважды атаковал Сирию. Утром удар был нанесен по военным объектам и системам ПВО республики. Погибли семеро сирийских военных. Вечером ракетная атака была осуществлена по военному аэродрому T4 в провинции Хомс. Погиб один военнослужащий, несколько получили ранения.

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