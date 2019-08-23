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Курдские силы в Сирии сносят укрепления в зоне безопасности у границы с Турцией

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Демонтаж укреплений на севере Сирии в зоне безопасности начали отряды Сирийских демократических сил (СДС), состоящие преимущественно из курдов. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило Центральное командование США в Twitter.

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«Это свидетельствует о приверженности СДС поддержке осуществления механизма безопасности», — отметили американские военные.

Снос укреплений проводится в рамках договоренности США и Турции о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил против этого соглашения.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

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