Сирийская армия открыла гуманитарный коридор в Суране

Сирийская армия открыла гуманитарный коридор в районе города Суран для желающих покинуть занятые боевиками части провинций Идлиб и Хама.

Всем, кто выйдет с оккупированных территорий по этому коридору, будет предоставлено жилье, продовольствие и медицинская помощь, передает сирийское агентство «Сана».

Ранее 22 августа стало известно, что правительственные войска Сирии взяли Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и ведут его очистку и разминирование.

За три дня до этого сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

В тот же день МИД арабской республики сообщил, что турецкие БТР нарушили сирийскую границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна. Минобороны Турции со своей стороны заявило о трех погибших мирных гражданах и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на турецкий военный конвой в Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.