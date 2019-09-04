Мэр Амурской области рассказал о российско-китайской канатной дороге

В Амурской области запустили реализацию проекта канатной дороги между Россией и Китаем. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 4 сентября.

«В Амурской области начата реализация проекта международной трансграничной канатной дороги, такого проекта нет больше нигде в мире», — сообщил Орлов и добавил, что в России проект реализует компания «Регион», которая является частным инвестором. С российской стороны на канатную дорогу выделено 3,5 млрд рублей.

Проектировщики выбирались с помощью международного конкурса — ими стала голландская компания «Юнестудио».

По словам Орлова, протяженность канатной дороги составит около 1 км 200 м, на ней разместятся контролирующие, пограничные и таможенные службы и большая зона дьюти-фри.

Проектирование дороги планируют завершить в конце зимы, а строительные работы должны начаться в 2020 году и завершиться в первом полугодии 2022 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.