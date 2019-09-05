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Путин на встрече с Абэ рассказал о развитии отношений с Японией

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Отношения Москвы и Токио динамично развиваются, и достигнутые ранее договоренности двух стран реализуются. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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« Хотел бы отметить также, что наши договоренности, в том числе достигнутые совсем недавно в Осаке, всего два месяца назад, реализуются», — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что в ходе дальнейших переговоров с Абэ они обсудят нынешнее состояние дел и наметят дальнейшие шаги.

При этом президент высоко оценил диалог между Москвой и Токио, который способствует развитию двухсторонних отношений.

Также Путин отметил представительный состав японской делегации на Восточном экономическом форуме: в нее вошли более 500 официальных лиц и представителей бизнеса.

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ обсудили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах. Кроме того, лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября во Владивостоке.

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