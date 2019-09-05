Прямой эфир
Сюжет:

Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил в интервью «Известиям» накануне своей очередной встречи с российским лидером в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), которая состоится 5 сентября.

Абэ отметил, что японо-российские отношения таят в себе большие возможности, и реализация этого потенциала была бы полезна обоим народам. В настоящее время Москва и Токио начали совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.

«Мы достигли договоренности по пяти проектам для скорейшей реализации. Сейчас, в частности, началась работа в сферах туризма и обращения с отходами. Этой осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы посетят острова в рамках пилотного тура», — отметил он.

Кроме того, премьер рассказал об активном экономическом сотрудничестве Москвы и Токио, а также заинтересованности в Дальнем Востоке, в который японские инвесторы уже вложили более $15 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Абэ решил вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
В РФ рассказали об ожиданиях от переговоров по мирному договору с Японией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019