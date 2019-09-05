Абэ рассказал о деятельности Японии на Курилах

Япония намерена «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил в интервью «Известиям» накануне своей очередной встречи с российским лидером в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), которая состоится 5 сентября.

Абэ отметил, что японо-российские отношения таят в себе большие возможности, и реализация этого потенциала была бы полезна обоим народам. В настоящее время Москва и Токио начали совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.

«Мы достигли договоренности по пяти проектам для скорейшей реализации. Сейчас, в частности, началась работа в сферах туризма и обращения с отходами. Этой осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы посетят острова в рамках пилотного тура», — отметил он.

Кроме того, премьер рассказал об активном экономическом сотрудничестве Москвы и Токио, а также заинтересованности в Дальнем Востоке, в который японские инвесторы уже вложили более $15 млрд.

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«Намерен продолжать диалог, чтобы с Путиным заключить мирный договор»