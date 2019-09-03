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В РФ рассказали об ожиданиях от переговоров по мирному договору с Японией

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Фото: flickr.com/МИД России
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Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил, что Москва не ожидает прорыва по вопросу мирного договора с Японией на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ во Владивостоке. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Процесс переговорный продолжается. Завтра я буду встречаться со своим японским коллегой. Я бы не стал ожидать прорывов, потому что процесс длительный и совершенно очевидно займет много времени», — отметил Моргулов.

По его словам, на сегодняшний день позиции сторон «существенно расходятся». При этом замглавы ведомства подчеркнул, что диалог обязательно будет продолжаться.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряда территорий Малой Курильской гряды, которые по окончании войны были включены в состав СССР. Несмотря на это, Токио считает острова своими территориями.

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В феврале японские СМИ писали, что в Токио хотят изменить стратегию переговоров с Москвой, чтобы наконец подписать мирный договор, а в марте источники в администрации российского лидера заявили, что у Москвы нет планов передавать Курильские острова Токио, так как стороны обоюдно не согласны на предлагаемые условия.

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