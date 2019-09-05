Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора. Он отметил, что сейчас создается образ новых отношений двух стран, в развитии которых необходим новый шаг.

«Следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — сказал Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

Японский премьер призвал Путина «вдвоем сделать всё», чтобы Токио и Москва двигались вперед к этой цели, отмечает «РИА Новости».

29 июня в ходе переговоров в Осаке Путин и Абэ уже обсуждали возможность заключения мирного договора между Россией и Японией, а также развитие совместных проектов на четырех Курильских островах. Кроме того, лидеры двух стран уделили особое внимание вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале переговоров о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Однако Путин подчеркнул, что вопрос требует проработки, так как в документе не указывается, на каком основании СССР был готов передать острова.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.