Прямой эфир
Сюжет:

Путин не планирует разговор с Зеленским по обмену заключенными

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского по теме обмена заключенными пока не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Пока в планах нет», — сказал Песков в ответ на вопрос, запланированы ли в ближайшее время телефонные переговоры глав России и Украины, чтобы финализировать решение по обмену заключенными.

По словам представителя Кремля, необходимые контакты по данной теме осуществляются.

О том, что Россия и Украина близки к финальной стадии переговоров по обмену заключенными, заявил Путин на выступлении на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 5 сентября. Он добавил, что обмен будет масштабным и поможет нормализации отношений между государствами. Также о скором завершении переговоров по этой теме сообщал глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. 21 августа источник «Коммерсанта», близкий к переговорам, рассказал, что Россия и Украина вышли на итоговую стадию согласования предстоящего обмена.

Предполагаемый обмен должен состояться по формуле «35 на 35». Точная дата пока не известна.

Договоренность будет действовать в том числе в отношении задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе моряков с Украины, которых обвинили в незаконном пересечении госграницы. В Россию должны вернуться в том числе похищенные СБУ прапорщик Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года и в сепаратизме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о близком финале переговоров по обмену заключенными с Украиной
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019