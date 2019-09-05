Медведчук рассказал о ходе переговоров по обмену гражданами между РФ и Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев близки к завершению переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Об этом он в четверг, 5 сентября, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет «Интерфакс».

Медведчук добавил, что планирует встретиться на ВЭФ с российским руководством, однако не уточнил, с кем именно и когда. «Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем», — поделился он.

Обмен заключенными в формате «35 на 35», дата которого пока согласовывается, должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

ВЭФ проводится во Владивостоке ежегодно с 2015 года. Его цель — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.