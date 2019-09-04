Адвокат прокомментировал сроки обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной вряд ли состоится на текущей неделе. Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин в среду, 4 сентября.

По его словам, он не располагает информацией по дате возможного обмена заключенными, сообщило «РИА Новости».

«Не знаю. Не уверен» — так он оценил вероятность обмена на текущей неделе.

Ранее в этот же день в Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны.

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. По его словам, все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.