Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными между Москвой и Киевом

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября. Об этом в среду, 4 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — цитирует его «Интерфакс». По словам представителя Кремля, «факт станет известным».

Обмен заключенными в формате «35 на 35» должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.