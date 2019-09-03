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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Россия и Украина могут использовать новую схему работы с уголовными делами при обмене удерживаемых лиц. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену
Несмотря на трудности возвращение россиян и украинцев состоится в ближайшее время

По данным собеседника издания, в настоящее время процесс обмена тормозится из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Согласно новому плану, если осужденные в соответствии с ней вернутся на родину после президентских указов об их помиловании, то подследственных отправят на Украину и в Россию с нотариально заверенными копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно.

Это связано с тем, что власти Украины с самого начала признавали уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без всяких поводов и условий. Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось первоначальной схемой, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Обмен заключенными в формате «35 на 35», дата которого согласовывается, должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

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