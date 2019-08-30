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Адвокат рассказал о позиции Вышинского по обмену

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Фото: ТАСС/Андрей Иволгин
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Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не менял своей позиции и выступает против своего участия в обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский 30 августа.

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«Кирилл находится в Украине... Своей позиции по обмену, которую он озвучивал ранее, в том числе в суде, он не менял», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Накануне Доманский назвал выход журналиста на свободу следствием прекращения политического давления на суд, в связи с чем выразил надежду на победу в деле Вышинского.

Сам же журналист изменение ему меры пресечения ранее связал со сменой власти на Украине. Окончательное решение по делу вряд ли будет принято до 16 сентября — на эту дату назначено следующее заседание суда.

Главреда портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это было сделано в рамках готовящегося обмена «35 на 35». При этом сам журналист неоднократно выступал против своего участия в обмене.

Ранее в этот день в офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли данные о завершении процедуры обмена и призвали не верить источникам. В Службе безопасности Украины (СБУ) добавили, что 30 августа обмен точно не состоится. Переговорный процесс продолжается.

Кирилла Вышинского арестовали 17 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состоятся. Пока что журналиста обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении места проживания или работы и воздерживаться от общения со свидетелями.

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