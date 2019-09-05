Путин заявил о близком финале переговоров по обмену заключенными с Украиной

Россия и Украина подходят к финальной стадии переговоров по обмену заключенными. Об этом в четверг, 5 сентября, в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин.

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал он.

Глава государства также отметил, что обмен будет масштабным и станет хорошим шагом к нормализации отношений между странами.

Ранее 5 сентября о близком завершении переговоров рассказал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Предполагается, что обмен пройдет по формуле «35 на 35», его дата согласовывается. Договоренность между странами должна распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.