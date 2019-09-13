На программу двухпроцентной ипотеки в ДФО выделят 5-10 млрд рублей

На программу льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке в 2020 году будет выделено 5–10 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах форума «Банки России — XXI век» в пятницу, 13 сентября.

«В этом году будут там незначительные суммы, а в следующем году, я думаю, что, по первым предположениям, от 5 до 10 млрд рублей», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, в 2019 год объемы выдачи кредитов по программе будут минимальны.

«А в 2020 году зависит, там как считать, кто возьмет и не возьмет… потому что мы можем посчитать количество молодых семей, которые, во-первых, захотят и, во-вторых, смогут взять ипотеку», — отметил замминистра.

5 сентября президент России Владимир Путин объявил о запуске специальной ипотечной программы для молодых семей на Дальнем Востоке с 2019 года. Им предоставят кредит на жилье со ставкой 2% годовых сроком на пять лет.