Эксперты оценили идею двухпроцентной ипотеки для Дальнего Востока

Предложение президента России Владимира Путина ввести льготную ипотеку под 2% годовых на Дальнем Востоке станет настоящим прорывом, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, это возможность для новых инвестиций, увеличения спроса на внутреннем рынке.

Сенатор Елена Перминова отметила, что ипотека на льготных условиях для молодых семей на Дальнем Востоке возможна при субсидировании со стороны государства, но инициатива станет очень хорошим стимулом для молодежи.

В ходе второго дня Восточного экономического форума Путин указал на важность развития соцпрограм в ДФО для привлечения в регион специалистов из разных областей.

Кроме того, президент призвал вдвое увеличить зарплаты учителям и врачам, работающим на Дальнем Востоке, а также обратил внимание и на проблемы международного характера — в частности, он рассказал о скором обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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Ближний Дальний: ипотека под 2% и рост зарплат привлекут кадры в ДФО