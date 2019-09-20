В Москве за 8 месяцев зарегистрировали более 57 тыс. ипотечных сделок

Более 57 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировало с января по август управление Росреестра. Об этом сообщили в пятницу, 20 сентября, в пресс-службе ведомства.

Этот показатель на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. (54 тыс. 828 ипотек), пишет РИАМО.

«В августе же текущего года в столице оформлено 7006 договоров ипотечного кредитования. По сравнению с показателем июля снижение составило 13%», — отмечается в тексте. В годовом выражении количество договоров уменьшилось на 15% — в августе 2018 года было зарегистрировано 8 тыс. 266 ипотек.

За последние пять лет подобное месячное снижение отмечалось только в 2015 году, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По мнению руководителя ведомства Игоря Майданова, количественные колебания по всем сделкам связаны с состоянием адаптации рынка к переходу строительной отрасли на начатую в августе новую модель финансирования. На покупательский спрос также мог повлиять фактор ожидания более выгодных кредитных предложений от банков на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

16 сентября правительство России утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Право на компенсацию до 450 тыс. рублей получают россияне при рождении или усыновлении третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года.