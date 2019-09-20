И дать, и взять: кредитование растет за счет малоимущих граждан

Семьи с доходами в 14 тыс. рублей на человека в конце прошлого года и начале этого существенно увеличили использование так называемого финансового рычага — это деньги, полученные не от трудовой деятельности, в основном кредиты. Так, в IV квартале 2018-го и первом 2019-го они тратили свои дополнительные средства на 24% и 70% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Альфа-банка. При этом средний класс сокращал объемы кредитования — четыре года подряд. Авторы исследования считают, что такая статистика означает неравномерное распределение кредитной нагрузки и требует регуляторных мер. В других крупных банках согласились с тем, что в период нынешнего кредитного бума ссуды берут в основном малообеспеченные граждане.

В последнем квартале 2018 года россияне с доходами 14 тыс. рублей в месяц использовали на 24% больше финансового рычага (преимущественно кредитов), а граждане с ежемесячной прибылью в размере 16 тыс. рублей — на 40% больше. В I квартале этого года динамика изменилась. Так, семьи с поступлениями в 14 тыс. рублей на персону нарастили финансовый рычаг на 70%, а домохозяйства с доходами в 16 тыс. — сократили его на 19%.

— С конца 2017 года граждане с поступлениями в размере 16 тыс. рублей в месяц демонстрировали увеличение использования финансового рычага. Поведение этой группы домохозяйств стало более осторожным только с I квартала 2019 года, — отметила главный аналитик Альфа-банка, автор исследования Наталия Орлова.

В документе подчеркивается, что прошлый кредитный бум проходил при участии среднего класса — уровень заемных средств этой группы населения вырос на 90% с 2009 по 2012 год. С 2015-го по 2018-й этот показатель упал на 17%. Наталия Орлова пояснила такую статистику тем, что граждане с доходами 25–40 тыс. рублей на человека не уверены в завтрашнем дне и стараются не залезать в долговую яму. При этом эксперт отметила, что перегрева на рынке потребительского кредитования пока нет, однако неравномерное распределение кредитной нагрузки требует регуляторных мер.

С 1 октября они появятся. Так, Центробанк вводит показатель долговой нагрузки (ПДН) для населения, желающего взять заем. Согласно ПДН, размер платежа по кредиту не должен будет превышать половины ежемесячного дохода гражданина. Иначе банку, выдающему ссуду, придется начислять повышенные резервы, что сделает для финансовой организации кредитование таких клиентов невыгодным.

Выводы исследования недалеки от истины, считает директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. Реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться. Это приводит к тому, что граждане активно берут займы на поддержание привычного уровня жизни. Активнее кредитуются заемщики с низким уровнем дохода, констатировал эксперт.

Рынок уверено движется к перегреву: метрики среднего срока и средней суммы кредитов свидетельствуют об агрессии финансовых организаций, показатели постоянно растут, заявил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, наибольшие проблемы ожидаются в сегменте карточного кредитования, поскольку именно там больше всего увеличиваются лимиты.

Люди с низким доходом берут ссуды для оплаты товаров, на которые у них не хватает средств, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При этом граждане со средним доходом стараются минимизировать расходы на кредитование. Исключением выступает ипотека. Вот здесь как раз более активен средний класс, констатировал эксперт.

Избежать перегрева рынка позволит введение ПДН, уверен директор департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум Кредит» Павел Беляев. По его словам, люди, которые уже имеют повышенную долговую нагрузку, смогут избежать неприятностей, связанных с невыполнением кредитных обязательств, так как новых кредитов им не дадут.

Банк России не видит на рынке потребительского кредитования какого-либо перегрева или возникновения «пузыря», говорила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова 19 сентября. По ее словам, рынок потребкредитования не достиг какой-либо критической точки.

Ранее регулятор сообщил, что рост потребкредитования в августе ускорился до 1,8% после трех месяцев замедления. Общий объем розничных кредитов за январь–август 2019 года увеличился на 13%, или на 1,9 трлн рублей (годом ранее рост составил 14,3%).