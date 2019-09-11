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Греф допустил снижение ставок по ипотеке до конца года

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Сбербанк может снизить ставки по ипотеке до конца года после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%, заявил глава финансовой организации Герман Греф. Он не назвал конкретные цифру и сроки, но пояснил, что речь идет о «небольшом снижении».

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«Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, до конца года вполне возможно еще небольшое снижение», — цитирует Грефа ТАСС.

6 сентября Банк России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам.

Сбербанк 6 августа снизил ставки по ипотеке на 0,7 процентного пункта на основную линейку продуктов ипотечного кредитования.

Самая низкая ставка на покупку готового жилья у финансовой организации составляет 9,1% с учетом скидки для зарплатных клиентов и участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на сервисе «ДомКлик».

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