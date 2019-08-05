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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 августа на 0,7 процентного пункта на основную линейку продуктов ипотечного кредитования.

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«Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 9,1%», — цитирует «РИА Новости» заявление пресс-службы кредитной организации.

Зарплатные клиенты банка смогут купить квартиру по минимальной ставке в 7,6% в рамках программы субсидирования с застройщиками.

Самая низкая ставка на покупку готового жилья составит 9,1% с учетом скидки для зарплатных клиентов и участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

На готовое и строящееся жилье, строительство жилого дома, загородную недвижимость, покупку машино-места и гаража, нецелевой кредит под залог недвижимости или рефинансирование кредитов других банков снижение составит 0,5 процентного пункта.

25 мая Сбербанк снижал ставки на 0,3–0,6 процентного пункта, напоминает сайт kp.ru. 30 мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что к 2024 году вполне реально снизить ставки по ипотеке до 8%.

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