Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк России с 25 мая уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

Так, на 0,6 п.п. будут снижены ставки по кредитам на покупку готового и загородного жилья, на строительство индивидуального дома, по нецелевым займам под залог недвижимости. При этом на 0,3 п.п. уменьшатся ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование займов других банков.

В итоге с 25 мая базовая ставка по кредитам на покупку вторичного жилья в Сбербанке составит 10,8% годовых, для новостроек она снизится до 10,6%, а в рамках программы субсидирования с застройщиками составит минимум 8,2% годовых.

23 мая глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реальным достижение ставок по ипотеке 8%. Однако она не сказала, в каком году это произойдет.

19 мая глава Сбербанка Герман Греф также допустил, что ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Он отметил, что если будет падать размер ключевой ставки, то соразмерно ей будет падать и размер ставки по кредитам.