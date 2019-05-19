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Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году. Такое предположение выразил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

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«Это может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил», — объяснил Греф. Он отметил, что при инфляции ниже 4% ставки могут находиться в диапазоне 7–8%.

Помимо этого глава Сбербанка подчеркнул, что если будет падать размер ключевой ставки, то соразмерно ей будет падать и размер ставки по кредитам.

Ранее 11 мая стало известно, что Государственная дума России проведет слушания и обсудит возможность снижения ипотечной ставки до 8%.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Льготный период продлится до шести месяцев. Во время него заемщик может снизить или вообще прекратить платежи. «Каникулы» будут предоставлять на кредиты не больше 15 млн рублей.

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