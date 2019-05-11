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Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«Мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены», — приводит его слова «РИА Новости» в субботу, 11 мая.

Как подчеркнул Володин, затягивать с реализацией данной инициативы нельзя, так как россияне ждут этого решения.

Также он рассказал, что к рассмотрению готовится законопроект, который позволит многодетным семьям с тремя и более детьми получить дополнительные 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Спикер добавил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке, чтобы эти деньги смогли получить семьи, в которых в 2019 году родились дети.

В конце февраля президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее.

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