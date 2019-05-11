Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены», — приводит его слова «РИА Новости» в субботу, 11 мая.

Как подчеркнул Володин, затягивать с реализацией данной инициативы нельзя, так как россияне ждут этого решения.

Также он рассказал, что к рассмотрению готовится законопроект, который позволит многодетным семьям с тремя и более детьми получить дополнительные 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Спикер добавил, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке, чтобы эти деньги смогли получить семьи, в которых в 2019 году родились дети.

В конце февраля президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее.