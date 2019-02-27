Путин потребовал снизить ипотечную ставку до 8% годовых

Президент РФ Владимир Путин потребовал принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее. Cоответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля в среду, 27 февраля.

Также глава государства поручил подготовить поправки в законодательство РФ, предусматривающие предоставление «ипотечных каникул» для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Эта мера включает в себя отсрочку погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным займам и запрет для кредиторов взыскивать задолженность.

Кроме того, президент распорядился обеспечить создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Ответственными за исполнение поручений российский лидер назначил правительство, Центробанк и их глав — Дмитрия Медведева и Эльвиру Набиуллину.

Отмечается, что поручение Путина последовало после оглашения его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.

Ранее в феврале россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Оказалось, что почти две трети потенциальных заемщиков готовы повременить с покупкой жилья при ставке выше 11%.