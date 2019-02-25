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Силуанов рассказал о мерах по снижению ставки по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство не будет «заливать деньгами» российский рынок ради снижения ставки по ипотеке, но намерено действовать более точечно с помощью системных мер. Об этом сообщили «РИА Новости».

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По его словам, необходимо снижать инфляционные прогнозы и ожидания, добиваться всеми мерами снижения инфляции до целевого показателя в 4%, так как чем ниже инфляция, тем ниже будет и стоимость кредитных ресурсов, в том числе и ипотечных займов.

В качестве точечных мер Силуанов привел возможность субсидирования ипотечных кредитов для семей, которые имеют второго или третьего ребенка.

22 февраля «Федеральное агентство новостей» писало, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил законодательно предусмотреть ипотечные каникулы для россиян. Такой отсрочкой выплат по кредитам могли бы воспользоваться граждане в случае тяжелой болезни или потери работы.

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