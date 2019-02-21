В Совфеде анонсировали подготовку законопроекта об «ипотечных каникулах»

Проект закона об «ипотечных каникулах», призванный помочь оказавшимся в сложной жизненной ситуации гражданам, будет подготовлен в весеннюю сессию 2019 года. Об этом 21 февраля заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

«Будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6–12 месяцев. Указанные новации должны найти отражение в законопроекте уже в весеннюю сессию», — цитирует его ТАСС.

Будет ли это новый законопроект или усовершенствованная редакция документа об ипотечных каникулах, разработанного в 2018 году Центральным банком, не уточняется.

31 января 2019 года «Известия» писали, что разработанный ЦБ России в ноябре 2018 года законопроект об «ипотечных каникулах» может быть принят в этом году и вступить в силу с 1 января 2020 года.

Документ предполагает, что на «ипотечные каникулы» может претендовать заемщик, совокупный доход семьи которого снизился не менее чем на 30%. Брать перерыв в выплатах можно будет раз в пять лет на срок от шести месяцев до года.

20 февраля глава комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев сказал, что практику «ипотечных каникул» следует распространить на обманутых дольщиков, которые вынуждены платить кредиты за квартиры в долгостроях.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Он также предложил ввести «ипотечные каникулы» для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты.