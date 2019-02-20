В Госдуме предложили предоставить ипотечные каникулы обманутым дольщикам

Глава комитета Госдумы РФ по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев сказал 20 февраля, что практику ипотечных каникул следует распространить на обманутых дольщиков, которые вынуждены платить кредиты за квартиры в долгостроях, сообщает 20 февраля ТАСС.

«Нам, конечно, надо обсудить с правительством и Банком России возможность распространения ипотечных каникул на этих людей (обманутых дольщиков. — Ред.)», — отметил депутат.

31 января 2019 года «Известия» писали, что разработанный ЦБ России законопроект об ипотечных каникулах может быть принят в этом году и вступить в силу с 1 января 2020 года.

Документ предполагает, что на ипотечные каникулы может претендовать заемщик, совокупный доход семьи которого снизился не менее чем на 30%. Брать перерыв в выплатах можно будет раз в пять лет на срок от шести месяцев до года.

7 июня 2018 года в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на проблемы обманутых дольщиков и «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, которые не были введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Поводом для этого распоряжения стало обращение жительницы Владивостока Юлии Матвеевой, которая сообщила, что местные дольщики ждут сдачи домов полтора года.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Путин поручил правительству и ЦБ страны двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%. Он также предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты.