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Госдума облегчила ипотечную нагрузку для должников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутаты Госдумы приняли закон, облегчающий положение должников по ипотечным кредитам — теперь банки вправе требовать от них уплаты исполнительного сбора, только если его объем не превышает 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников. Соответствующая инициатива рассматривалась на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 февраля.

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Изменения в закон «Об исполнительном производстве» устанавливают правила об исчислении исполнительского сбора в однократном размере — не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников, передает «РИА Новости».

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, если, например, супружеская пара берет ипотеку на квартиру, но затем у них возникают трудности с выплатами, они обязаны вернуть банку не только кредит с процентами, но и оплатить исполнительный сбор.

«Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых», — уточнил председатель нижней палаты парламента.

Кроме того, по новым правилам от уплаты исполнительского сбора освобождаются должники, которые проходят реструктуризацию ипотечного жилищного кредита в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков. «Все эти меры позволят поддержать людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и сохранить им средства», — подчеркнул Володин.

13 февраля министр труда Максим Топилин сообщил, что сейчас правительство разрабатывает законопроект, который позволит продлить действие льготной ипотечной ставки в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период кредитования.

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