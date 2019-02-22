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Эксперты назвали самый лучший возраст для получения ипотечного кредита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эксперты «Тинькофф ипотеки» выяснили, у кого есть самые высокие шансы получить ипотечный кредит. Об этом 22 февраля сообщает «Федеральное агентство новостей».

По их словам, самые высокие шансы получить ипотечный кредит имеют россияне в возрасте от 26 до 30 лет.

Оказалось, что 67% поданных заявлений на получение ипотеки от граждан в этом возрастном диапазоне получают одобрение. При этом мужчинам одобряют заявки в 65% случаев — на 4% больше, чем женщинам.

Отмечается, что форма занятости клиента также принимается во внимание. К примеру, наемные работники получали ипотеку с большей вероятностью, чем индивидуальные предприниматели или владельцы фирм.

18 февраля эксперты рассказали о росте цен на жилье. По их словам, в стране в 2018 году квартиры подорожали на 2%, а средняя стоимость «квадрата» составила 52,1 тыс. рублей. Эксперты считают, что в 2019 году цены на жилье на первичном рынке продолжат увеличиваться.

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