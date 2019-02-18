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Эксперты рассказали о росте цен на жилье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В десяти российских регионах новостройки стали дешевле в декабре 2018 года, при этом цены на жилье в целом по стране продолжают расти. Такие данные содержатся в исследовании онлайн-сервиса «Авито Недвижимость» для «Известий».

Отмечается, что в стране в 2018 году квартиры подорожали на 2%, а средняя стоимость «квадрата» составила 52,1 тыс. рублей. Эксперты считают, что в 2019 году цены на жилье на первичном рынке продолжат увеличиваться из-за дорожающей ипотеки и решений правительства по ужесточению долевого законодательства.

Ведущий аналитики сервиса аренды недвижимости ЦИАН Александр Пыпин рассказал, что основным фактором для роста цен стал настрой населения на покупку недвижимости.

«Рынок очень чувствителен к потребительским ожиданиям на фоне удешевления рубля, роста ипотечных ставок и изменения законодательства в сфере долевого строительства. Повторилась ситуация 2014 года, когда все ждали кризиса и пытались спасти свои деньги через вложения в недвижимость, — отметил эксперт.

По его словам, в следующем году рост на новостройки продолжится. Он также отметил, что на вторичном рынке, скорее всего, утвердится нулевая динамика.

Подробнее читайте в материале «Известий».

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