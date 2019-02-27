Путин поручил пресечь мошенничество при выдаче микрозаймов

Президент РФ Владимир Путин поручил силовым ведомствам и финансовым регуляторам принять необходимые меры, направленные на пресечение мошенничества при выдаче россиянам микрозаймов и деятельности по возврату просроченной задолженности. Распоряжение главы государства опубликовано на сайте Кремля в среду, 27 февраля.

Ответственными за исполнение поручения российский лидер назначил Центробанк, МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет, Минюст и руководителей этих ведомств. Первый доклад о ходе решения данного вопроса они должны представить до 1 мая 2019 года и далее один раз в полгода.

Отмечается, что поручение Путина последовало после оглашения его послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

Ранее в декабре «Известия» писали, что россияне стали брать больше кредитов в микрофинансовых организациях. Так, за 2018 год средняя сумма ссуды в этом сегменте выросла на 43%, до 9,9 тыс. рублей. При этом займы съедают почти четверть дохода должника.