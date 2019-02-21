Послание прямого действия: президент назвал пути решения главных проблем страны

Пособия по уходу за детьми с инвалидностью вырастут вдвое, государство будет субсидировать ставку по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, до конца 2021 года будут созданы 270 тыс. новых мест в яслях, а пенсионерам доначислят несправедливо сокращенные доплаты. Это лишь часть задач, которые Владимир Путин поставил в своем ежегодном послании к Федеральному собранию. По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова, выполнение президентских поручений потребует ежегодных дополнительных расходов бюджета в объеме 100–120 млрд рублей. При этом глава государства обозначил не только сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Глава государства выступил с посланием Федеральному собранию в 15-й раз. В 2019-м его речь продолжалась 1 час 27 минут и 47 раз прерывалась аплодисментами.

Президент обратился к самым насущным и болезненным темам, которые волнуют людей, и обозначил конкретные способы их решения, подчеркнул член правления Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Колядин.

– Это документ прямого действия: большинство мер ориентированы на одно-двухлетний горизонт исполнения и привязаны к майскому указу прошлого года и нацпроектам, – сказал глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. – Внимание к темам бедности, неравенства, справедливости, – это основные содержательные акценты.

Прошлое послание было к миру, а это – к граду, отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Драйвер социальных проектов переносится в регионы, многое теперь возлагается на них, полагает эксперт.

– Глава государства поставил большие объемы задач перед институтами власти, – отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов. – Причем он обозначил конкретные сроки на реализацию своих требований, и эти сроки очень сжаты.

Вопрос будущего

– Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации, – отметил президент.

В частности, речь идет о расширении круга получателей пособий на первого ребенка – теперь их будут давать семьям, где доход меньше двух прожиточных минимумов на человека. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы увеличится с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Вырастет и федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей - российский лидер предложил дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.

Также президент объявил об «ипотечных каникулах» для граждан, которые лишились дохода. Кроме того, по кредитам на жилье семьям с детьми будут субсидировать ставку в течение всего срока выплаты, а многодетным погасят 450 тыс. рублей от общей суммы займа на жилье. Рождение и воспитание детей не должно означать для семьи риска бедности и резкого снижения уровня благосостояния, подчеркнул Владимир Путин.

- Да, конечно, это потребует дополнительных денег, и немаленьких: в 2019 году – 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда рублей, 2021 году – 30,6 миллиарда рублей. Но, по оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять, - заверил глава государства.

pu Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, потребовал он. Для этого необходимо создать не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. За три года на эти цели будет направлено 147 миллиардов рублей из федерального и региональных бюджетов.

Предложенные президентом меры помогут исправить ситуацию, в которой ребенок порой является фактором бедности, полагает глава всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

– Очень важно, что в первую очередь меры облегчают решение жилищного вопроса, – пояснила она «Известиям».

Не обошел в в своем послании президент и старших членов семей. По его словам, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна в любом случае осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно.

- То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат, - пояснил он. - Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

Кроме того, работающим механизмом для поддержки малообеспеченных слоев граждан поддержки может стать социальный контракт, отметил президент.

Триллион на борьбу с раком

– В послании прошлого года предложил реализовать программу борьбы с онкологическими заболеваниями. За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь, – заявил глава государства.

Доктор медицинских наук, заместитель генерального директора-директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан считает, что названная президентом сумма, если ее грамотно потратить, может существенно улучшить ситуацию.

– Для детской онкологии нужно еще три-четыре крупных центра, подобных нашему, и, самое главное, – строительство в каждом регионе нового отделения в рамках существующих клиник, – сказал Алексей Масчан. – Потому что старые отделения уже морально устарели. Сейчас пациенты зачастую лежат в абсолютно архаичных клиниках без системы вентиляции, без нормальной водоподготовки, современных процедурных кабинетов, инфузионной техники, по четыре-шесть человек в палате, что совершенно недопустимо.

В обращении к Федеральному собранию Владимир Путин также поручил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет могли получить единовременную выплату при переезде: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей. Кроме того, к 2021 году необходимо внедрить проект «Бережливая поликлиника» во всех детских поликлиниках. Он подчеркнул, что главное - не в вывеске, а в том, чтобы люди почувствовали по-настоящему уважительное отношение к себе со стороны государства.

pu3 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

– Сегодня самые сложные операции с использованием новейшего оборудования успешно делаются не только в федеральных, но и в региональных клиниках и центрах, – сказал Владимир Путин. - Однако наряду с этим крайне важна и эффективная реабилитация. У нас просто не было никогда такой системы, но нужно с чего-то начинать. И работа здесь предстоит большая. Давайте начнем с создания хотя бы двух детских реабилитационных центров мирового уровня.

Реабилитация – сегодня одно из слабых звеньев в системе здравоохранения, пояснил «Известиям» заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

– Если в виде платных услуг частных центров она существует хотя бы в крупных городах, то по ОМС она практически отсутствует. Кроме того, разрушена система санаторной реабилитации. Сейчас большинство санаториев превратились в рекреационные центры, – сказал врач.

Запрос на культуру

— Нам нужно последовательно укреплять общее пространство просвещения и культуры. Запрос на насыщенную культурную жизнь очень большой, прежде всего в регионах, на местах, — подчеркнул президент.

Владимир Путин предложил существенно расширить поддержку местных культурных инициатив — проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов России.

— Президент задал правильное направление. Но нельзя забывать, в каком сложном состоянии находится вся наша российская культура. «Основы государственной культурной политики» не работают в рыночных условиях. Необходим второй указ — о выведении государственной культуры из сферы рыночных отношений, — уверен народный артист России, зампред Общественного совета Минкультуры Николай Бурляев.

А худрук МХАТ имени Горького, председатель Русского художественного союза Эдуард Бояков в разговоре с «Известиями» указал на важность идеологической, содержательной проработки региональных проектов.

pu2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Для реализации сказанного президентом нужна серьезная философская, культурологическая, антропологическая, искусствоведческая работа. Пока она не ведется, — уверен Эдуард Бояков.

В рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и ещё более 6 миллиардов — на поддержку центров культурного развития в малых городах.

— Тот план, который был озвучен, показался мне впечатляющим, в нем есть размах и амбиции. А главное — он ориентирован не на какое-то отдаленное будущее, а на самую ближайшую перспективу, — резюмировал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Сдать в архив

– За два года надо обновить нормативную базу и оставить только те документы, которые соответствуют современным требованиям. Остальные — сдать в архив, – заявил президент и предложил с первого января 2021 года прекратить действие всех норм, в том числе предписанных ведомственными и региональными документами, – при условии, что они потеряли свою актуальность.

Устаревшее законодательство — не единственная проблема, которая сдерживает развитие предпринимательства и снижает инвестиционную привлекательность России.

– Сегодня почти половина дел, возбуждённых в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям, — сказал Владимир Путин.

В качестве инструмента решения этой проблемы президент предложил бизнес-объединениям и Агентству стратегических инициатив разработать специальную цифровую платформу: с помощью которой предприниматели смоли бы делать публичной информацию о давлении на нихп.

pu1 Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев

– Нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору, – также подчеркнул российский лидер. – Это вообще ерунда какая-то, но такое бывает, к сожалению.

Акцент на необходимости защитить предпринимателей от административного и силового давления означает, что госслужбам и ведомствам будет крайне сложно уклониться от решения этой задачи, сказал «Известиям» глава РСПП Александр Шохин.

— Совсем недавно, на итоговом совещании-семинаре Верховного суда с территориальными судами было констатировано, что в 2018 году срок содержания в СИЗО продлевался 212 тысяч раз, а это 97% от общего количества ходатайств следствия. Это означает, что практика до сих пор далека от установок не держать предпринимателей под стражей без веских причин, – сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Резервы и долги

— Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг как государства, а он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора, – сказал президент в части своего выступления, посвященной экономике.

Внешний долг российской экономики (как государственных, так и частных структур, а также домохозяйств) на первое января 2019 года составил $453,7 млрд, тогда как международные резервы на ту же дату превышали $468 млрд. Такую оценку приводит ЦБ.

Подобная ситуация была ожидаемой, подчеркнул глава государства. Однако правительству и Центральному банку в ближайшем будущем нужно войти в целевые показатели инфляции и обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста.

- Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает, - заявил он.

Несмотря на высокий уровень обеспеченности экономики резервами, либерализовать подходы к их накоплению пока преждевременно, считают в Минфине. Резервы формируются главным образом из сверхдоходов от продажи нефти. Наращивать инвестиции за счет этих средств необходимо очень осторожно, так как конъюнктура цен на черное золото может измениться.

pu5 Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Михаил Климентьев

В целом увеличение резервов привело к ряду позитивных последствий для экономики. Например, снизилась чувствительность курса рубля и зависимость государственных финансов к изменению цен на нефть, увеличению роли не нефтегазовых доходов.

Для того чтобы выйти на высокие темпы роста, также нужно решить системные проблемы в экономике, считает президент. Для этого необходимо обеспечить опережающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и как результат – увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть лет.

Необходимо и улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции, "чтобы никто не убегал в другие юрисдикции за границу", отметил Владимир Путин.

- Рост объёма инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 процентов. Достижение такого уровня станет одним из ключевых критериев оценки работы правительства, - заявил он.

Мусор без профанаций

Если реформа отрасли по обращению с отходами сведётся к росту платы за вывоз мусора, то «это не работа, а профанация», заявил президент. Он призвал декриминализировать систему управления ТКО, «избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придётся».

— Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят, — подчеркнул глава государства.

Рост тарифа связан с изменением подходов к ценообразованию, необходимостью строительства современной инфраструктуры, ликвидацией старых свалок, вывозом отходов из населенных пунктов, откуда никогда раньше они не вывозились, отметил Артем Седов, генеральный директор производственной компании «Большая Тройка». Но рост платы должен быть обоснованным. Задача и субъектов, и региональных операторов - объяснить жителям, на что идут деньги, считает эксперт.



По словам Владимира Путина, в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные. Самые крупные полигоны, которые формировались десятилетиями, находятся в Подмосковье, вблизи Санкт-Петербурга, Челябинска, привел пример исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Все проблемные свалки включены в региональные программы.

Президент обратил внимание на горы хлама вблизи жилых кварталов. Это сигнал губернаторам, отметил Руслан Губайдуллин - именно местные власти дают разрешения на строительства домов рядом с помойками.

- Свалки мы уберем, но важно, чтобы не было перегибов на местах, — подчеркнул эксперт.

Глава государства призвал переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта, а также принять закон о квотировании выбросов. Сделать это необходимо в весеннюю сессию, несмотря на попытки влиятельных лоббистов притормозить этот законопроект, указал он. Как ранее заявлял глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, у субъектов появится право делать сводные расчеты расчетов загрязнения воздуха для отдельных населенных пунктов и на основе этих данных заниматься нормированием вредных выбросов. Опробовать новый подход планируется в Челябинской области.

Космос, генетика, кадры

– Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта, – сказал глава государства.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал «Известиям», что программы развития генетических технологий, указ о создании которой был подписан 28 ноября: уже разработана и утверждена. Идет подготовка к ее старту. Также президент НИЦ «Курчатовский институт» поделился последними новостями и о запущенном недавно в Гатчине научно-исследовательском реакторе ПИК, предназначенном для изучения нейтронов. О нем в послании упомянул Владимир Путин.

– Успешно завершился первый этап энергетического пуска реактора ПИК. В плановом порядке идет подготовка к следующим этапам энергопуска. Одновременно подготавливаются экспериментальные станции для проведения широкого спектра исследований: от медицины и материаловедения – до ядерных технологий, биологии и объектов культурного наследия, – отметил Михаил Ковальчук.

– Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах, – заявил Владимир Путин, обозначив важнейшую проблему отрасли высоких технологий, которая сейчас остро нуждается в высококвалифицированных кадрах.

pu6 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

– Подготовка кадров – важнейший вопрос, – сказал «Известиям» президент РАН Александр Сергеев. – Человеческий капитал – это интеллект, который вкладывается в экономику. Нам нужно получить за пять лет 35 тысяч молодых исследователей.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил «Известиям» о том, что программа по искусственному интеллекту активно обсуждается и в ближайшее время состоится переход практическую область ее реализации.

Речь в послании шла также и о создании Национального космического центра. Как рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, новый центр должен быть создан на базе им ГКНПЦ им. М.В.Хруничева через 3,5 года, он даст Москве 20 тысяч новых рабочих мест.

Суверенная оборона

– Россия была и будет суверенным и независимым государством. Это аксиома! Либо она будет таким, либо ее вообще не будет. Россия не может не быть суверенной. Некоторые страны могут, Россия – нет, – сразу обозначил посыл своей внешнеполитической части выступления Владимир Путин.



Президент начал с позитивных новостей: с Белоруссией Москва продолжит углублять взаимодействие в рамках Союзного государства, а рынки ЕАЭС будут укрепляться. Кроме того, Россия готова к поиску совместных решений с Японией по мирному договору.

Выразил российский лидер надежду и на шаги со стороны Евросоюза по восстановлению отношений, поскольку это в интересах обеих сторон. И если «наши равноправные, взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным, стабилизирующим фактором в мировых делах», то про диалог с США подобного сказать нельзя.



– Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают да еще и своих сателлитов мобилизуют, они аккуратненько, но американцам подхрюкивают в этом вопросе, – объяснил Владимир Путин. - Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьёзные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надёжно и безусловно обеспечена.



– Ключевое – это часть, когда президент заявил, что ответ будет молниеносным, в случае появления ракет РСМД, нацеленных на Россию, – сказал «Известиям» сенатор Владимир Джабаров. - И под прицелом окажутся не только американские ракеты, размещенные в Европе, но и центры, принимающие решения. Горячие головы должны понять: нельзя остаться в стороне, запустив ракету с территории малой европейской страны.