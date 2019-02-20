По сложившейся традиции послание президента Федеральному собранию выходит далеко за рамки обращения исключительно к нижней и верхней палатам российского парламента. Ежегодно оно становится одним из ключевых политических событий, которого ждут не только представители власти, но и простые люди, получающие через него четкие сигналы о том, в каком направлении движется государство и какие цели рассматривает в качестве первоочередных.

И в этом смысле каждое такое послание выполняет две функции: в широком смысле этого слова политическую и установочную — через объявление конкретных, уже проанализированных и просчитанных инициатив, «заточенных» под решение глобальной политической, поставленной главой государства во главу угла задачи.

Такой глобальной политической — а соответственно и экономической, и социальной — задачей, которой была отведена большая часть послания, является борьба с бедностью и курс на справедливость. Причем во всех ее проявлениях: материальном — несправедливо, когда у семей не хватает средств для воспитания детей, инфраструктурном — несправедливо, когда дети учатся в школах, где нет элементарных удобств, экологическом — несправедливо, когда крупный бизнес в угоду своим коммерческим интересам портит здоровье россиян, судебном — несправедливо, когда предприниматели сидят за решеткой из-за некачественной работы следствия.

Задача, к слову, нетривиальная. А сложность ее решения связана далеко не только с вопросом нахождения необходимых финансовых ресурсов (как и с выбором приоритетов, кадровыми, организационными и иными аспектами), но и с отведенными в послании временными рамками. Речь о том, что, во-первых, изменения должен почувствовать на себе каждый. А во-вторых, как можно скорее — не через 20, 30, 40 лет, когда сегодняшние чиновники уже не будут работать, а значит, и нести ответственность за качество реализованных решений.

Собственно, про ответственность Владимир Путин говорил в послании не единожды. Это и недвусмысленный, и, очевидно, сделанный специально в самом начале выступления акцент на то, что «работать по накатанной» не получится, «лучше сразу уйти». И неслучайно повторенный уже в середине обращения посыл о необходимости соответствия строгим профессиональным требованиям тех, кто работает в социальной сфере, на государственной и муниципальной службе. Как говорится, не услышать такой сигнал было невозможно.

О справедливости говорят подходы в борьбе с бедностью, сформулированные президентом в ходе оглашения послания.

Одно дело, когда человек попал в сложную ситуацию исключительно по независящим от него причинам, и это в первую очередь пенсионеры, семьи с детьми и инвалидами и так далее. В этом случае речь идет о прямой финансовой помощи, пусть и пока той, которую может себе позволить государство: это и индексация пенсий, и расширение форм поддержки материнства и детства — от денежной (расширение льгот по ипотечным программам) до фискальной (за счет вычетов из налогов на недвижимость и землю по принципу «больше детей — меньше налог»).

Для остальных государство предусматривает так называемый социальный контракт, предполагающий, по сути, индивидуализацию траектории выхода из конкретной ситуации для каждого. Это означает не только предоставление нуждающимся необходимых финансовых средств, но и возможностей для переобучения и трудоустройства, в том числе и за счет открытия собственного дела. Но при этом «человек, который берет эти ресурсы, одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом».

О курсе на справедливость свидетельствует и сам подход к формальностям. Здесь и четко артикулированный тезис о том, что «ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии» той или иной государственной программы. И разобранный кейс с несправедливостью по отношению к тем пенсионерам, чьи выплаты были меньше прожиточного минимума и которые в результате ничего не выиграли от обещанной индексации, поскольку параллельно лишились социальных доплат в прежнем размере.

Теперь принятые решения пересмотрят, выплаты за первые месяцы 2019 года пересчитают и вернут людям деньги, которые они недополучили. А на будущее в любом случае индексация пенсий будет осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера. То есть сначала государство будет обязано довести выплаты до прожиточного минимума и уже после этого проводить индексацию.

В целом же транслируемый курс на справедливость убедительно отвечает и на другой важный вопрос, который нередко задают в последнее время. А какое наше государство, точно ли социальное? Или выбрало другой путь?

Ответ очевиден. Не социальное государство не наращивает так существенно бюджетные расходы на решение социальных проблем, в том числе и за счет запуска масштабных национальных проектов, конечной целью которых является повышение качества жизни людей. А в нашем случае мы видим именно это.

Автор — политолог

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