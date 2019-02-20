Прямой эфир

Силуанов оценил расходы бюджета на выполнение поручений Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дополнительные расходы российского бюджета на выполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, составят ежегодно от 100 до 120 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

Необходимые средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета, подчеркнул он, передает в среду, 20 февраля, ТАСС.

«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100–120 млрд рублей», — цитирует министра «Газета.ру».

Ранее в среду президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский лидер.

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что новые меры для поддержки семей, озвученные президентом России, помогут совершить рывок в повышении рождаемости.

Послание Путина Федеральному собранию прошло в 15-й раз. В этом году оно продлилось 1 час 27 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»
Матвиенко уверена в полной реализации мер из президентского послания

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017