Силуанов оценил расходы бюджета на выполнение поручений Путина

Дополнительные расходы российского бюджета на выполнение поручений президента России Владимира Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, составят ежегодно от 100 до 120 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Необходимые средства будут изыскиваться по мере реализации бюджета, подчеркнул он, передает в среду, 20 февраля, ТАСС.

«По оценкам, считаю, что дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100–120 млрд рублей», — цитирует министра «Газета.ру».

Ранее в среду президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах, подчеркнул российский лидер.

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что новые меры для поддержки семей, озвученные президентом России, помогут совершить рывок в повышении рождаемости.

Послание Путина Федеральному собранию прошло в 15-й раз. В этом году оно продлилось 1 час 27 минут.